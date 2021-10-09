МИД Азербайджана соболезнует Грузии в связи с жертвами обрушения жилого дома

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил Грузии соболезнования в связи с жертвами в результате обрушения жилого дома в Батуми.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Глубоко опечалены известием об обрушении семиэтажного жилого дома в Батуми. Выражаем соболезнования близким погибших в результате трагического инцидента, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан выражает солидарность с дружественной Грузией", - говорится в публикации.

Отметим, что здание обрушилось в результате нарушения правил безопасности во время проводимых строительных работ. По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек.

11 октября объявлено в Грузии днем траура.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)