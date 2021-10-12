Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с министром окружающей среды и градостроительства Турции Муратом Курумом встретилась с официальными лицами министерства экологии и природных ресурсов.

Как передает во вторник Trend, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам окружающей среды, снижения влияния изменения климата, правильного управления отходами, в том числе пластиковыми, обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

Была подписана двухлетняя Рабочая программа (2022-2023 гг.) по применению "Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительством Азербайджана и правительством Турции".

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)