Азербайджан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды
БАКУ /Trend/ - Находящаяся с рабочим визитом в Азербайджане делегация во главе с министром окружающей среды и градостроительства Турции Муратом Курумом встретилась с официальными лицами министерства экологии и природных ресурсов.
Как передает во вторник Trend, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам окружающей среды, снижения влияния изменения климата, правильного управления отходами, в том числе пластиковыми, обсуждены перспективы будущего сотрудничества.
Была подписана двухлетняя Рабочая программа (2022-2023 гг.) по применению "Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительством Азербайджана и правительством Турции".
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Фарид Гайыбов принял участие в церемонии встречи спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по борьбе (ФОТО)
Лента новостей
Фарид Гайыбов принял участие в церемонии встречи спортсменов, вернувшихся с чемпионата мира по борьбе (ФОТО)
ОАО "Азерсу" заинтересовано в закупке оборудования для водной инфраструктуры европейского производства
Азербайджан может расширить сотрудничество с немецкими компаниями в сфере развития водной инфраструктуры
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу “Haber Global” от 12 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, отремонтированного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО)