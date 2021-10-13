Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход – МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход.
Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев сказал на 6-й встрече глав МИД Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане.
Мамедгулиев напомнил, что Азербайджан - одна из первых стран, которая поддержала созыв СВМДА.
В своем выступлении замминистра проинформировал о том, что после освобождения от армянской оккупации земель Азербайджана там осуществляются работы по восстановлению и реконструкции, эти территории объявлены зоной «зеленой энергии» и восстанавливаются с учетом концепции «умный город» и «умное село».
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