Официальные лица Ирана использовали крайне ошибочную риторику против Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Иран проявил неуважение к Азербайджану. Провинциальные муллы и официальные лица использовали крайне ошибочную риторику, в которой действительно не было необходимости, так как Азербайджан всегда проводит достойную политику добрососедства, ни к кому не проявляет неуважения.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

Он отметил, что даже в ходе последних событий азербайджанская сторона вела себя крайне терпеливо, не нарушала дипломатический этикет: "Но всему есть предел, чаша терпения может переполниться. Естественно, в какой-то момент должна была последовать реакция, что и произошло. Азербайджан - независимая страна, которая проводит свою политику. Во второй Карабахской войне весь мир увидел решимость Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего и отвагу азербайджанской армии. Это необходимо было учесть. Иран должен был знать, что долго ответа ждать не придется, и он обязательно будет».

Депутат подчеркнул, что действия Ирана, его отношение к Азербайджану непонятны: "Не поддаются никакой логике и его близкие отношения с Арменией. Это не укладывается в логику ни с точки зрения религии, ни с точки зрения справедливости. Так что если сегодня в двусторонних отношениях есть напряженность, в этом виноват Иран. Каждый должен знать, что границы Азербайджана неприкосновенны. Азербайджан как государство требует к себе уважения, и это касается не только Ирана, но и всех остальных".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)