Безопасность Армении: магия тридцатилетней лжи

И вновь, после 44-х дневной войны, приходится разгребать факты, эпизоды и формулировки, имевшие место во время, предшествовавшее ей.

Это необходимо делать до тех пор, пока из-под замазанного ложью, манипуляциями и лицемерием холста исторических событий не появится реальная картина того, что происходило вокруг азербайджанского Карабаха тридцать долгих лет.

Каждое разоблачение пусть даже и не очень существенных, на первый взгляд, псевдо истин помогает увидеть, кто был вероломным и беспринципным, а кто отстаивал свое достоинство.

После исторической встречи в Москве между президентами Путиным и Саргсяном в сентябре 2013 года было высказано немало версий, объясняющих внезапный разворот Армении от ЕС в сторону ЕАЭС.

Среди многочисленных причин указывалось, что госбюджет Армении во многом зависит от денежных поступлений армянской диаспоры в России, что российские компании контролируют значительные активы армянской экономики, что функционирование армянской экономики не в последнюю очередь зависит от поставляемых Россией энергоносителей, и т.д.

Но рефреном звучала другая причина – Россия является единственным гарантом безопасности Армении – невинная, вроде бы, фраза.

Однако какую безопасность Россия гарантировала Армении, вернее, от кого? Если есть гарант, то, по-видимому, должен существовать и потенциальный агрессор.

Данная формулировка приняла почти официальный статус и широко использовалась политическими экспертами и официальными лицами в разных странах на фоне отсутствия добрососедских отношений между Арменией, с одной стороны, и Азербайджана и Турции с другой.

В СМИ можно было найти множество заявлений о том, что «если бы не Россия, Армении уже не существовало бы». Этот ложный политический посыл культивировался в течение многих лет, по умолчанию назначая Азербайджан и Турцию на роль потенциальных агрессоров.

Этот миф стал своего рода мемом, и многие, не задумываясь, повторяли его как аксиому. Если кто-то хотел еще больше сгустить краски, ему достаточно было напомнить европейскому или российскому обывателю, что Турция и Азербайджан это мусульмане, а Армения это христиане. И тогда [у обывателя] уж точно не оставалось сомнений – в самом деле, «если бы не Россия, Армении не было бы на карте мира».

В России, Европе и США абсолютно точно знают о том, что ни Азербайджан, ни Турция никогда не угрожали территориальной целостности и суверенитету Республики Армения в ее общепризнанных границах, и никогда не имели планов совершить агрессию в отношении этой страны.

Тогда что это – небрежность в формулировках? Нет, это была сознательная подмена понятий, элемент НЛП (нейролингвистического программирования). Таким подспудным образом в сознание миллионов людей внедрялось представление об агрессивности Азербайджана и беззащитности Армении.

А чью сторону мы обычно принимаем, учитывая наши базовые ценности? Конечно же, сторону слабого и беззащитного.

В реальности же, под предлогом обеспечения безопасности Республики Армения обеспечивалось сохранение статус-кво в теперь уже бывшем Нагорном Карабахе, но многие не видели, а некоторые делали вид, что не видят этой подмены.

Этот миф был выгоден всем: Армении, ждущей от Москвы очередную партию бесплатного оружия, России, уверенной, что это лучший способ контроля над регионом, Ирану, опасавшемуся, что в случае возврата Азербайджаном оккупированных земель азербайджанцы Ирана по-новому ощутят свою национальную идентичность, и Западу с его теорией управляемого хаоса у границ России.

О том, что все вышесказанное имеет основания, говорит тот факт, что уже год, как эта формулировка (Россия – гарант, если бы не Россия, Армении уже не существовало бы) исчезла из СМИ и общественного лексикона. Просто потому, что после освобождения Карабаха от оккупации она потеряла всякий смысл и, разве что, премьер-министр Армении продолжает ее использовать.

Автор: Азер Ахмедбейли