Представители Университета нацобороны Турции побывали в военно-учебных заведениях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турции, профессором Эрханом Афьонджу посетила Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Гости приняли участие в брифинге об истории и деятельности специальных военно-учебных заведений.

Ознакомившись с территорией, условиями в учебных корпусах, материально-технической базой и музеем учебных заведений, турецкая делегация понаблюдала за учебным процессом.

Афьонджу оставил запись в книгах памяти учебных заведений.

В заключение гостям были вручены подарки от имени командования.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)