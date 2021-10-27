Азербайджанские военнослужащие завершили курс в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции прошла церемония закрытия курса "Горный коммандос", организованного для азербайджанских военнослужащих, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отметим, что с 23 августа по 16 октября в поселке Эгирдир турецкого города Испарта проводился курс, организованный Школой горного коммандоса и центральным учебным командованием.

В курсе участвовали 383 азербайджанских военнослужащих.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)