Азербайджанские военнослужащие завершили курс в Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Турции прошла церемония закрытия курса "Горный коммандос", организованного для азербайджанских военнослужащих, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.
Отметим, что с 23 августа по 16 октября в поселке Эгирдир турецкого города Испарта проводился курс, организованный Школой горного коммандоса и центральным учебным командованием.
В курсе участвовали 383 азербайджанских военнослужащих.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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