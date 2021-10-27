Азербайджанские военнослужащие завершили курс в Турции (ФОТО)

Политика 27 октября 2021 14:35 (UTC+04:00)
Азербайджанские военнослужащие завершили курс в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции прошла церемония закрытия курса "Горный коммандос", организованного для азербайджанских военнослужащих, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отметим, что с 23 августа по 16 октября в поселке Эгирдир турецкого города Испарта проводился курс, организованный Школой горного коммандоса и центральным учебным командованием.

В курсе участвовали 383 азербайджанских военнослужащих.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)

Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $242 млн
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $242 млн
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Из Вильнюса в Баку - в Госфильмофонд переданы уникальные снимки Тогрула Нариманбекова (ФОТО) Культура 15:48
Назван район Баку с наибольшим числом инфицированных COVID-19 Общество 15:44
ОПЕК готова укреплять отношения с Туркменистаном Туркменистан 15:30
Государственный зерновой фонд передается в ведение Агентства госрезервов Политика 15:29
Обнародована статистика заражения COVID-19 в Азербайджане Общество 15:20
В Баку проходит Саммит по инвестициям и культуре Азербайджана Экономика 15:18
Президент Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана Политика 15:17
Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане посетил Агдам (ФОТО) Политика 15:14
Замглавы МИД Ирана обсудил ядерную сделку с представителем ЕС в Брюсселе Ядерная программа 15:12
Началась поездка в Карабах религиозных лидеров Азербайджана и Турции (ФОТО) Общество 15:07
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе Бизнес 15:05
Иран сократил импорт кожаных изделий из Турции более чем на треть Турция 14:41
Состояние заслуженного артиста Элизбара Османова критическое, требуется кровь Культура 14:37
Названо число действующих в Азербайджане религиозных организаций Общество 14:36
Азербайджанские военнослужащие завершили курс в Турции (ФОТО) Политика 14:35
Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган Политика 14:28
ГЭЦ Азербайджана об изменениях в группах специальностей Общество 14:26
В Туркменистане начали выращивать папайю Туркменистан 14:18
В ООН оценили положение в сфере занятости в мире в 2021 году США 14:15
В Азербайджане создается подсистема Zəfər в связи с семьями шехидов и ветеранами – Указ Политика 14:13
С открытием Международного аэропорта Физули реализован важный воздушный маршрут - Эрдоган Политика 14:11
Норвежская Equinor сократила добычу с блока АЧГ Энергетика 14:09
Израильский частный самолет впервые совершил публичный рейс в Эр-Рияд Израиль 14:05
Тарифы на энергию ВИЭ снизились в Казахстане Казахстан 14:05
В Азербайджане предлагается увеличить размер адресной государственной соцпомощи Общество 14:02
В Азербайджане в программу вступительных экзаменов включат вопросы по освобождению от оккупации территорий страны Общество 13:55
Евросоюз поддержал кампанию EUBeachCleanup в Туркменистане Туркменистан 13:55
В ПО "Азеригаз" обнародовали детали процедуры установки новых газовых счетчиков Энергетика 13:53
"Культурное обновление" - знакомимся ближе с азербайджанцами, проживающими за рубежом Культура 13:46
SOCAR о запланированных работах на Бакинском НПЗ (ФОТО) Энергетика 13:40
Первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман снимет фильм "ООН: из ХХ в ХХI век" Россия 13:39
Казахстан и Кыргызстан рассмотрели возможность возобновления пассажирских железнодорожных перевозок Транспорт 13:37
Туркменская делегация провела переговоры в столице Ирана Туркменистан 13:35
Петер Эрдейи: Агдам – город-призрак Политика 13:34
В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) Общество 13:32
Туркменистан и Иран обсудили активизацию транспортного сообщения Туркменистан 13:22
Дни азербайджанской кухни - впервые в Кабардино-Балкарии уникальное гастрономическое событие (ФОТО) Социум 13:14
Экзаменационный центр Азербайджана об изменениях в III группе специальностей Общество 13:14
Легенда российского балета приедет в Баку Культура 13:07
Консорциум TAP объявит тендеры в сфере цифровизации Энергетика 13:00
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $242 млн Турция 12:58
На северо-западе Франции хулиганы сожгли 15 автомобилей и напали на полицейских Европа 12:57
Представители Университета нацобороны Турции побывали в военно-учебных заведениях Азербайджана (ФОТО) Политика 12:52
В Узбекистане готовы использовать для вакцинации от COVID-19 российский «Спутник Лайт» Узбекистан 12:49
В Баку завтра будет до 15 градусов тепла Общество 12:47
В Азербайджане предложено увеличить размер критерия нуждаемости Экономика 12:40
В Туркменистане начали производить филаментные лампы Туркменистан 12:36
Внешнеторговый оборот Турции превысил $44 млрд Турция 12:34
Азербайджан более чем на четверть увеличит госрасходы на здравоохранение Экономика 12:33
До настоящего времени в школах Азербайджана коронавирусом заразились свыше 5 тыс. учащихся Общество 12:26
В Азербайджане предложено увеличить прожиточный минимум Общество 12:22
Расходы на научную сферу в Азербайджане вырастут на более чем 10% в 2022 г. Бизнес 12:14
«Лаборатория Касперского» объясняет разницу между идентификацией, аутентификацией и авторизацией ИКТ 12:09
В Москве прошел грандиозный концерт в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:03
Предприниматели в Карабахе будут освобождены от налогов и сборов - замминистра (ФОТО) Экономика 11:59
Иран намерен выплатить Туркменистану задолженность за газ Туркменистан 11:51
Руины разрушенного ракетным ударом Армении дома в Тертере превратят в музей (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:41
В БГУ проведена конференция «Обеспечение мира в регионе: восстановление Карабаха» (ФОТО) Общество 11:40
Известная российская журналистка посетила Академию телерадио в Баку (ФОТО) Культура 11:39
В Иране заявили, что почти 80% автозаправок восстановили работу после кибератаки Экономика 11:31
В Грузии за сутки выявлено более 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:16
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды (ФОТО) Политика 11:08
Азербайджан в 2022 году увеличит расходы на судебную и правоохранительную сферы почти на 13% Экономика 11:05
Обнародованы производственные и финансовые показатели Baku Steel Company Экономика 11:00
Польша поддержит Грузию в развитии железнодорожной сферы в рамках проекта ЕС Грузия 10:57
Проезд в автобусах можно будет оплачивать банковской картой – Бактрансагентство Экономика 10:51
Местные и иностранные бизнесмены заинтересованы в восстановлении промышленности в Карабахе Экономика 10:44
Турция готова продолжать инвестировать в восстановление Карабаха Бизнес 10:41
Азербайджан увеличит дотации Нахчыванской АР более чем на 14% Экономика 10:38
SOFAZ перечислит в госбюджет Азербайджана более 12,7 млрд манатов Экономика 10:36
Мы являемся свидетелями очень быстрого восстановления Карабаха - президент Всемирной конфедерации этноспорта Экономика 10:32
ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 4% за неделю Европа 10:29
Азербайджан увеличит расходы на образование на 18,3% в 2022 году Экономика 10:27
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов Экономика 10:24
Азербайджан планирует выделить на оборону и безопасность 4,5 млрд манатов в 2022 г. Экономика 10:20
Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 40% Турция 10:13
Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут на 5,4% Экономика 10:10
Туркменбашинский комплекс НПЗ объявляет тендер на строительство установки по производству водорода Туркменистан 10:04
Порты Турции перевалили около 19 млн тонн грузов из США Турция 10:02
Реки Хякяри и Баргюшад имеют стратегическое значение – минэкологии Азербайджана Общество 09:59
Казахстанская компания закупит стальные трубы ИКТ 09:58
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана будут только ускоряться – Микаил Джаббаров Экономика 09:57
В Германии проходит операция против преступной группы, связанной с отмыванием денег Европа 09:55
В Азербайджане создана Комиссия по подготовке Плана гражданской обороны Политика 09:48
Проект сборочного производства "Ростсельмаша" в Азербайджане отложен на неопределенное время Экономика 09:41
Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту США 09:38
Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября Израиль 09:34
Россия незначительно сократила импорт турецкого цемента Турция 09:27
Турецкий порт Гемлик перевалил около 10 млн тонн грузов Турция 09:26
Турецкий порт BOTAS перевалил более 9 млн тонн грузов Турция 09:25
Нефть дешевеет на данных об увеличении запасов Энергетика 09:23
В Зангилане состоялась встреча глав минобороны Азербайджана и Турции Политика 09:22
В январе-сентябре порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Германии Турция 09:03
Физулинский международный аэропорт может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха - Брайза Политика 08:38
Япония ограничит доступ иностранных студентов к важным технологиям Другие страны 08:25
Узбекистан экспортировал в Афганистан 23 тысячи тонн фруктов и овощей Узбекистан 08:00
Названа причина, по которой Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата Европа 07:26
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на северо-западе Китая В мире 06:31
Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином США 06:04
Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества Казахстан 05:27
Все новости