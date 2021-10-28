В Азербайджане двое председателей судов избраны членами Судебно-правового совета

БАКУ / Trend / - В Судебно-правовой совет приняты 2 новых члена, передает Trend.

Согласно отчету, в Судебно-правовом совете было 2 вакансии. Союз ассоциаций судей Азербайджана выдвинул кандидатов Мубариза Акбарова (председателя Бакинского апелляционного суда) и Тофика Пашаева (председателя Сумгайытского апелляционного суда).

Следует отметить, что Судебный правовой совет состоит из 13 человек. Председателем совета является министр юстиции Фикрет Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)