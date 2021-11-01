Жители Лагиджа подарили Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой басгальский келагаи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди прогулялись по поселку, побеседовали с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, добрый день.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать, всегда Вам рады. От имени жителей Лагиджа и от себя лично выражаем Вам признательность и говорим «Добро пожаловать».

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Большое спасибо Вам за то, что вернули нам наш прекрасный Карабах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Это подарок Вам.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо, наш Харыбюльбюль.

Жительница: Да будет доволен Вами Аллах, да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Жители: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, рада вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Как ваши дела?

Житель: Желаю Вам больших успехов. Вы обеспечили нам победу в 44-дневной войны. Да будет доволен Вами Аллах. Вы подняли нас на высоту среди всех народов мира. Наши солдаты проявили большую отвагу, у нас были шехиды. Победа, одержанная Вами в информационной сфере, составляет половину нашей великой Победы. Желаю Вам и Мехрибан ханым больших успехов и здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. В прошлом году в эти дни шли бои.

Житель: Да, враг, корреспонденты были в изумлении. Вы окончили академию господина Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Как идут дела в вашем селе, хорошо?

Житель: Хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Житель: Добро пожаловать, господин Президент, всегда рады Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, что у вас продается?

Житель: Это лагиджский чабрец. А это – смесь из 33 трав. Это – чабрец со вкусом лимона. Это – ромашка, алтей, лекарство от кашля. А там лагиджский конский щавель.

Президент Ильхам Алиев: Вы все собрали в этих горах?

Житель: Да, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, Мехрибан ханым. Как Ваши дела?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, а как ваши?

Жительница: Благодаря Вам мы живем прекрасно. Очень рады тому, что Вы вернули наши земли. Над нами Аллах, а здесь – Вы. Мы очень любим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Жительница: Примите наш подарок, это басгальский келагаи.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, в Басгале тоже идет работа.

Жительница: Да, на нашей стороне открывается новая дорога. Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Басгал, как и Лагидж, будет полон туристов.

Жительница: Иншаллах. Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами. У нас уже много туристов.

Президент Ильхам Алиев: Многие приезжают и по Шамахинской дороге.

Жительница: Да, это новая дорога.

Первая леди Мехрибан Алиева: Туристы приезжают?

Жительница: Туристов много, их много по субботам и воскресеньям, но в будни не очень.

Другая жительница: Освобождение Вами Карабаха очень обрадовало нас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Добро пожаловать, наш уважаемый Президент и Мехрибан ханым. Поздравляем Вас и весь азербайджанский народ с наступающей годовщиной нашей Победы. Выражаем Вам бесконечную признательность за большое внимание, которое Вы уделяете Лагиджу.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Знаете, мы много раз бывали в Лагидже и сегодня приехали на открытие мечети.

Житель: Да поможет Вам Аллах, да хранит Он Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Другой житель: Добро пожаловать, господин Президент, жители Лагиджа гордятся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Другой житель: Да будет доволен Вами Аллах.

Были сделаны фотографии на память.

Жительница: Большое спасибо. Да ниспошлет Аллах всем вам здоровья. Да хранит Он Вас.

Президент Ильхам Алиев: До свидания, счастливо оставаться.

Первая леди Мехрибан Алиева: До свидания.