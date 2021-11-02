Азербайджан заинтересован в покупке пакистанских истребителей
БАКУ /Trend/ - Азербайджан подтвердил интерес к покупке истребителей JF-17 Thunder у Пакистана, передает во вторник Trend со ссылкой на пакистанские СМИ.
По их данным, первого ноября военный атташе посольства Азербайджана в Исламабаде полковник Мехман Новрузов подтвердил заинтересованность своей страны в приобретении этих истребителей.
По его словам, это является ключевым вопросом повестки дня посольства.
Военный атташе сообщил, что Азербайджан намеревался приобрести модификацию истребителя JF-17 Block 3, который совершил свой первый полет в декабре 2019 года в Китае.
Эта модель имеет модернизированную электронику кабины пилота и радиолокационные системы по сравнению с предыдущими модификациями.
Новрузов отметил, что Азербайджан работает с Пакистаном над модернизацией своих Военно-воздушных сил.