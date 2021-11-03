Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 ноября принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления Центра.
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Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви
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