Мы думаем с Азербайджаном о новых проектах в регионе - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Мы думаем с Азербайджаном о новых проектах в регионе. В решении глобальных вопросов мы больше придаем значение сотрудничеству и ждем присоединения Армении к этому процессу.

Об этом во время выступления на VIII Глобальном Бакинском форуме сказал бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что главная задача - добиться развития в регионе: "ООН не смогла решить карабахскую проблему, усилия оказались безуспешными. Если бы вопрос был решен переговорным путем, то войны не было бы. Поэтому в ООН должны быть проведены реформы".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)