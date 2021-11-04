Говоря о правах человека в условиях войны, мы должны думать о безопасности и стабильности - израильский дипломат

БАКУ /Trend/ - Говоря о правах человека в условиях войны, мы должны думать о безопасности и стабильности.

Как сообщает Trend, об этом сказала бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни в своем выступлении на панельной дискуссии на тему "Мир, безопасность, права человека: Новая эра" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Она сказала, что мир и стабильность не противоречат друг другу: "Мы даже можем включить в это гендерный вопрос. Многие видят безопасность с точки зрения мужчин. То есть, если во власти будет сильный мужчина, то будет безопасная среда. Безопасность должна решаться не только военным путем, но и дипломатическим путем, чтобы мир был устойчивым".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)