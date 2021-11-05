В Азербайджане предложено увеличение средств, выделяемых парламентским политпартиям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено увеличение средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, представленных в парламенте.

Данный вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", сообщает в пятницу Trend.

В законопроекте говорится, что на финансирование деятельности политических партий, представленных в Милли Меджлисе (парламент), предусмотрено выделить 5 миллионов манатов, что на один миллион манатов (25%) больше в сравнении с предыдущим годом.

Законопроект уже поступил в Милли Меджлис и будет обсужден на заседаниях парламентских комитетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)