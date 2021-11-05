Азербайджан до настоящего времени передал Армении до 1 700 тел военнослужащих - Джейхун Байрамов (версия 2)

Политика 5 ноября 2021 13:40 (UTC+04:00)

(первая версия в 13:27)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с гуманитарным правом Азербайджан до настоящего времени передал Армении до 1 700 тел военнослужащих.

Об этом, выступая на конференции "44-дневный путь Победы" в Университете ADA, сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что о судьбах 4 тысяч граждан Азербайджана, без вести пропавших в первой Карабахской войне, ничего не известно.

Министр отметил, что сегодня главной целью является возвращение соотечественников на освобожденные территории: "Людей, посещающих эти территории, удивляют масштаб разрушений и ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки Физулинского международного аэропорта, начало строительства аэропортов в Зангилане и Лачине, строительство дорог, утверждение генпланов городов. Скоро мы вернем на эти земли первых жителей".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Седова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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