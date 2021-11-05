Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход.

Об этом, как сообщает Trend, сказал, выступая в пятницу на конференции «44-дневный путь Победы» в Университете ADA в Баку, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что никакой пользы такой подход не принесет: «Президент Ильхам Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в переговорах, отметил необходимость мирного соглашения. Азербайджан предлагает Армении уважительно относиться к соседям, выйти в результате из экономического тупика и, налаживая нормальные отношения, развиваться. Естественно, Азербайджан может лишь выразить свое намерение и обратиться с призывом, решение примет руководство Армении. Азербайджан настроен на формирование мирных отношений».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)