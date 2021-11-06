Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении – Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Подписание мирного договора с Азербайджаном выгодно Армении.

Об этом сказал в субботу бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.