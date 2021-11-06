Если Армения будет сотрудничать с соседями, то сможет стать транзитной страной – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Если Армения будет сотрудничать с соседями, то сможет стать транзитной страной.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По его словам, для мира и развития в регионе необходимы новое мышление и стратегия.

"Армения должна изменить свою стратегию, потому что она уже потерпела стратегическую неудачу. Ее стратегия была направлена на оккупацию азербайджанских земель, но ситуация изменилась, Армения стала жертвой своей стратегии", - сказал Гаджиев.

По словам помощника Президента, теперь Армения должна понять, что необходимо наладить дружественные отношения со всеми соседними странами.

Если Армения откажется от территориальных претензий и наладит отношения с Азербайджаном, это пойдет ей на пользу, отметил Гаджиев.

По его словам, власти, потерпевшие поражение, не могут быть переизбраны.

Но премьер-министр Армении был переизбран, сказал Гаджиев.

"Мы видим, что армянский народ устал от захватнической политики. У Армении нет выхода к морю. Но если она наладит сотрудничество с соседями, то сможет стать транзитной страной. Армянская диаспора негативно влияет на Армению. Но она должна оказывать положительное влияние", - сказал помощник Президента.

Гаджиев также напомнил о том, что во время первой Карабахской войны без вести пропали четыре тысячи граждан Азербайджана.

"Нам нужна информация о судьбах этих людей. Азербайджан - одна из стран, которая страдает от мин. Во время оккупации Армения заминировала азербайджанские территории. Сначала армяне опровергали это, но потом признались и предоставили несколько карт минных полей, которые оказались полезными всего на 25 процентов. Реваншизм может стать трагедией для самой Армении. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве между всеми странами региона", - сказал Гаджиев.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)