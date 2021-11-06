Азербайджан и Китай подписали протокол о выдаче заключенных
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай подписали протокол о выдаче заключенных, передает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
В сообщении отмечается, что пятого ноября 2021 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и посла Китая в Баку Го Мин.
Стороны на встрече обменялись ратификационными документами в связи с "Договором о выдаче заключенных между Азербайджаном и Китаем" и подписали соответствующий протокол.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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