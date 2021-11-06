БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай подписали протокол о выдаче заключенных, передает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении отмечается, что пятого ноября 2021 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и посла Китая в Баку Го Мин.

Стороны на встрече обменялись ратификационными документами в связи с "Договором о выдаче заключенных между Азербайджаном и Китаем" и подписали соответствующий протокол.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)