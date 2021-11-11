Экономика Победы: Роль освобожденных территорий в экономическом росте Азербайджана

БАКУ /Trend / - Основной задачей, стоящей перед Азербайджаном после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой нашей победоносной армии, является разминирование освобожденных от оккупации территорий, проведение восстановительно-реконструктивных работ и формирование необходимой инфраструктуры. На наших территориях, которые около 30 лет находились под оккупацией, подземные и надземные ресурсы которых были разграблены, экология загрязнена, а почвы отравлены минами, уже год ведутся активные восстановительные работы.

Если обратить внимание на реализуемые проекты, можно увидеть, что за короткий срок был пройден довольно большой путь. Осуществление в таком масштабе строительно-восстановительных работ для страны, вышедшей из войны, в то время как глобальные последствия пандемии продолжаются, является показателем экономической мощи государства, успешной политики, упорства и воли азербайджанского народа.

Как сказал Trend экономист-эксперт, депутат Вугар Байрамов, отчеты финансовых международных учреждений показывают, что фактором, влияющим на экономический рост в Азербайджане, в частности, в 2020-2021 годах является восстановление освобожденных от оккупации территорий.

"Средства, выделенные в этом направлении, уже оказывают влияние на темпы роста ВВП, поскольку они формируют новую стоимость. В следующие годы этих эффектов будет еще больше. В то же время, если обратить внимание на отдельные инфраструктурные проекты, то можно заметить, что эти проекты позволят создать как временные, так и постоянные рабочие места. Например, на первом этапе строительства Физулинского международного аэропорта более 600 наших граждан были обеспечены работой, в то же время после ввода аэропорта в эксплуатацию, число граждан, работающих на постоянных рабочих местах увеличилось. На освобожденных от оккупации территориях строятся и восстанавливаются более 600 километров автомобильных дорог. И это, в свою очередь, позволяет создавать новые рабочие места. Учитывая, что в этих районах планируется проводить реконструктивные работы в более широком масштабе, это окажет большее влияние на рост занятости”, - заявил Вугар Байрамов.

На освобожденных от оккупации землях также проводятся важные работы по развитию сельского хозяйства. 20 процентов наших запасов пресной воды приходится на эти территории. До войны на эти земли приходилось 14,3 процента производства зерна, 3,3 процента - хлопка, 31,5 процента - винограда, 6,3 процента - картофеля, 14,5 процента- мяса, 17,1 процента - молока, 3,6 процента - яиц, 19,3 процента - шерсти. Не случайно, что в проекте "умное село" также предусмотрено целевое использование земель, создание необходимой инфраструктуры для переработки получаемой продукции.

Председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев отметил, что восстановление территорий, начало посевных работ приведет к изобилию сельскохозяйственной продукции в стране.

"Конечно, освобожденные от оккупации земли выбираются из-за их плодородия. В советское время там выращивалось много хлопка, зерна, винограда, овощей и других сельскохозяйственных продуктов, развивалось животноводство. Возвращение в посевной оборот территорий с большим потенциалом придаст новый импульс развитию аграрной сферы в стране, а также в значительной степени предотвратит импорт сельскохозяйственной продукции из-за рубежа и повысит экспортный потенциал Азербайджана”, - заявил Таир Рзаев.

Освобожденные территории также имеют особые возможности в плане добычи полезных ископаемых. Наши месторождения эксплуатировались врагом в течение многих лет, а богатства были разграблены. Мы уже вернули их, они будут работать с целью увеличения экономических возможностей нашей страны.

По словам депутата Азербайджанской Республики Вугара Байрамова, с точки зрения природных ресурсов Зангиланский, Кяльбаджарский и Лачинский экономические районы имеют сравнительное преимущество перед многими другими районами.

“В этих регионах имеются достаточно большие природные ресурсы. И это, естественно, способствует развитию добычи полезных ископаемых. Достигнута договоренность с турецкими компаниями по разработке рудных месторождений. Ожидается, что сотрудничество будет продолжаться как с местными, так и с другими зарубежными компаниями. И это, естественно, позволит сформировать новую для этих территорий производственную сферу”, - заявил Вугар Байрамов.

Отметим, что иностранные компании также проявляют большой интерес к проектам, реализуемым в Карабахе и Восточном Зангезуре. Некоторые страны уже приняли участие в инвестировании в наши освобожденные от оккупации территории. На это оказывают влияние и важные реформы, проводимые в последние годы в нашей стране в направлении диверсификации экономики, и обеспечение инвестиций. Даже в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в мировой экономике, экономика Азербайджана сохранила темпы развития и смогла выйти из этого кризиса с минимальными потерями. В то же время Агдамский промышленный парк и "Экономическая зона Аразская долина" в Карабахе также увеличивают инвестиционные возможности.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)