Освобождением города Шуша через 28 лет исход войны был решен - Ялчин Топчу

БАКУ /Trend/ - Восьмого ноября 2020 года героические сыны Азербайджана освободили Шушу – жемчужину Карабаха, одну из колыбелей культуры тюркско-исламского мира, родину "Харыбюльбюль", погнав как псов армянских захватчиков, которые, не признавая резолюций ООН, 28 лет продолжали оккупацию.

Об этом сказал Trend главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

Он отметил, что освобождением через 28 лет города Шуша исход войны был решен: "С этой славной победой захватническая Армения признала свое поражение и остановила военные операции. Сердечно поздравляю проявившего большой пример лидерства Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, который вместе с Победой принес мир и для региона, и для Азербайджана, а также героический азербайджанский народ с 8 ноября – Днем Победы!".

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)