Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Дороги Победы в Физулинском районе
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 7 ноября совершили поездку в город Шуша.
Как сообщает Trend, глава государства и первая леди вначале приняли участие в церемонии открытия Дороги Победы в Физулинском районе.
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