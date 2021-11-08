Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО)

Политика 8 ноября 2021 00:54 (UTC+04:00)
Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией на своей странице в Twitter в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"По случаю 8 ноября - Дня Победы, знаменующего освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, поздравляем Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, героическую азербайджанскую армию и народ и с уважением чтим всех наших шехидов, даривших эту победу каждому".

Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО) - Gallery Image
Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО) - Gallery Image
Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Посольство Турции поздравило азербайджанский народ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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