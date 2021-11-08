Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы отмечаем День Победы в Шуше, на Джыдыр дюзю
БАКУ /Trend/ - Сегодня мы отмечаем День Победы в Шуше, на Джыдыр дюзю.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.
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