Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация – минобороны (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"В СМИ Армении появилась информация о незаконном визите министра обороны Армении Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Самовольное посещение министром обороны Армении азербайджанских земель, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности - военно-политическая провокация.

Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины подписания трехстороннего заявления президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении. Тем самым военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, намерено дестабилизирует обстановку в регионе и ставит под угрозу деятельность российских миротворцев.

Армянское военное руководство, вместо того чтобы сделать выводы из тотального поражения во второй Карабахской войне за 44 дня, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, предпринимает попытки дешевых военных авантюр с расчетом на внутреннюю аудиторию.