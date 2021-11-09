Значение трехстороннего заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 г. трудно переоценить - Песков

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - подчеркнул Песков.