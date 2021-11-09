День Победы стал торжеством воли и силы азербайджанского народа - посол

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Казахстане Агалар Атамогланов, специально для Ulysmedia.kz рассказал о сложностях восстановления экономики на возвращенных территориях, а также о возможности участия третьих стран в реализации инвестпроектов, передает Trend со ссылкой на Ulysmedia.kz.

- Господин посол, прежде всего позвольте поздравить Вас с назначением на должность посла Азербайджанской Республики в Республике Казахстан. Это ваша первая должность главы дипломатической миссии. Какие у вас первые впечатления, в том числе от Казахстана?

- Благодарю. Да, вы правы. Это моя первая миссия в качестве главы дипломатической миссии. Для меня большая честь представлять свою страну, свой народ в братском для нас Казахстане. Будучи тюркоязычными народами, мы очень близки по этническим, языковым и культурным ценностям. Общие корни, обычаи, традиции, сходство языка, культуры, единство религии и географическая близость, общая история - все это создало хорошую площадку для еще большего сближения двух народов. Тысячи казахстанцев и азербайджанцев считают родным домом оба государства. Наши страны являются стратегическими партнерами и союзниками. Такой высокий уровень взаимопонимания был юридически закреплен в Договоре о партнерстве и союзнических отношениях от мая 2005 года.

- Основа дружественных и братских связей между нашими странами была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и первым президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Сегодня эта политика успешно продолжается главами наших государств.

«Что касается моих впечатлений, должен сказать, что с первых дней моего пребывания я почувствовал гостеприимную атмосферу, теплые отношения местных жителей и официальных лиц. Нур-Султан восхищает совей красотой, динамичностью и своеобразным архитектурным стилем. Хотя я в составе разных делегаций посещал столицу, в этот раз был приятно удивлен скоростью преобразования города. Также успел побывать в Туркестане в рамках официальных мероприятий, меня поразили масштабные строительные работы».

- Господин посол, 8 ноября Азербайджан отмечает День Победы, восстановления территориальной целостности. Какую значимость для азербайджанского народа имеет эта дата?

-Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики» от 3 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября в Азербайджане как День Победы. Мы впервые отмечаем этот день, который стал торжеством воли и силы азербайджанского народа. Он имеет исключительное значение, так как около 30 лет самой большой проблемой, стоящей перед Азербайджаном, был превратившийся уже в историю армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

В течение 27 лет требования 4-х резолюциий Совета Безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе войск с оккупированных территорий, а также других документов, принятых в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Европейского Парламента и Парламентской Ассамблеи Совета Европы международных организаций игнорировались. Армения пыталась закрепить статус-кво, заморозить конфликт, руководство выступала с общеизвестными провокационными заявлениями, еще министр обороны заявил о подготовке к «новой войне за новые территории». Все это означало конец переговоров, оскорбляла чувства нашего народа и восполняла чашу ее терпения.

В сентябре 2020 года Азербайджан начал ответные меры для предотвращения очередных военных провокаций со стороны вооруженных сил Республики Армения. Эти меры были приняты в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Так началась 44-дневная Отечественная война, в результате которой Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года. Мы военно-политическим путём вернули то, что всегда принадлежало нам по международному праву.

- Является ли предметом обсуждения этот вопрос или конфликт остался в прошлом?

- Да, вы абсолютно правы, конфликт остался в прошлом. Наша позиция после окончания войны остается неизменной. Азербайджанская сторона не раз проявляла заинтересованность в нормализации отношений с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран и заявляла о готовности незамедлительно приступить к делимитации наших государственных границ, а по завершении данного процесса, конечно, - к их демаркации. Азербайджан неоднократно призывал Армению к подписанию мирного соглашения. Все эти инициативы неоднократно подчеркивались господином Президентом Ильхамом Алиевым.

- Тогда можно предположить, что в Армении наблюдаются реваншистскии тенденции.

- Да, в Армении, потерпевшей поражение в 44-дневной войне, к сожалению, преобладают реваншистские тенденции. Эта тенденция наблюдается как на уровне политических выступлений, так и на уровне общественного мнения. На фоне этих тенденций отражение в качестве приоритета создание армии, который мог бы противостоять Азербайджанским вооруженным силам как в стратегии национальной безопасности Армении 2020 года с территориальными притязаниями, так и в Плане Правительства Армении о военных реформах, не может не вызывать волнение нашей страны. В указанных документах Армения ставит цель обеспечить высокую военную подготовку как профессиональная армия и вновь создать хорошо подготовленные с военно-технической точки зрения вооруженные силы. Продолжаются существующие отношения по обеспечению приобретения современной военной техники и импорта боеприпасов и делаются попытки установления сотрудничества с новыми странами в этом направлении.

- Какая судьба ждет армян, которые остались в Карабахе?

- В первую очередь хочу отметить, что никогда не ставилась цель изгнания армянского населения. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что армянский народ, проживающий в Карабахе - наши граждане, и мы будем заботиться о них. Они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами, которые вернутся туда.

«Также хочу отметить, что одним из важных направлений в постконфликтный период является реинтеграция граждан армянского происхождения в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают наши граждане. Азербайджанская сторона решительно на это настроена».

- Какие задачи перед вами ставятся в постконфликтный период?

- Основные направления деятельности, стоящие перед нами в постконфликтный период - это обеспечение безопасности на освобожденных территориях, проведение работ по восстановлению и реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. В нашей стране разрабатываются комплексные программы по восстановлению освобожденных территорий страны с учетом самых современных тенденций в сфере урбанизации. Там возведут новые населенные пункты, реализуют крупные инфраструктурные проекты. Города и села, создаваемые на освобожденных территориях, будут основаны на концепции «Умный город», «Умное село».

Глава государства отметил, что освобожденные территории должны стать зоной «зеленой энергии» и для этого есть возможности. К примеру, в Физули открыли международный аэропорт, а в Шуше построена совершенно новая «Дорога Победы». Заложены основы ряда крупных и инновационных проектов, городов и поселков, дорог и тоннелей. Их реализация продолжается быстрыми темпами. Сейчас для обеспечения высокой экономической активности в Карабахе и Восточном Зангезуре создается цифровая инфраструктура, создаются благоприятные условия для деятельности иностранных компаний и иностранных инвестиций.

- За последний период часто наблюдаются визиты разного уровня в Карабах, это и журналисты и деятели культуры, политические деятели. Какова цель этих визитов?

-Да, казахстанские журналисты и блогеры, а также официальные лица, представители парламента посетили освобожденные территории. Своими глазами воочию увидели наши родные земли, красивую природу, горы, леса и реки.

Одной из важных целей таких поездок является возможность на месте ознакомиться с разрушениями некогда существовавших населенных пунктов, а также исторического и культурного наследия Азербайджана на освобожденных территориях. Постепенно подобные визиты приобретают и позитивный характер, так как гости знакомятся с работами на этих территориях, созидательным строительством и возрождением Карабаха. Это важно и с точки зрения привлечения стран в качестве инвесторов и участников строительства на освобожденных территориях.

-Есть ли заинтересованность иностранных компаний в участии в восстановительных работах?

-В нашей стране был создан «Координационный штаб по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики». На сегодня более 50 иностранных компаний направили обращения для участия в проектах по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе.

«Мы приветствуем инициативы дружественных нам стран принять участие в этой ответсвенной миссии и внести свой вклад в процесс возрождения Карабаха, в том числе и казахстанских компаний».

- Какие перспективы разблокировки транспортных коммуникаций в регионе?

- В числе пунктов заявления по итогам прекращения военных действий - разблокирование транспортных коммуникаций. После второй Карабахской кампании в регионе сформировалась новая реальность, учитывая которую, существующие форматы трехсторонних отношений могут и должны быть расширены. В будущем разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создаст огромные возможности для сотрудничества. В регионе существует множество вариантов трехстороннего сотрудничества, и все эти страны выиграют от разблокировки транспортных маршрутов. Таким образом, существует огромный потенциал в сфере сотрудничества для всех стран региона, и необходимо развивать это направление взаимодействия.

-Господин посол, а есть ли какие-либо трудности в постконфликтный период?

-Самым большим препятствием конечно же является массовое минирование этих территорий. Эти районы минировались в течение почти 30 лет. Поэтому сами представьте, какую большую угрозу представляют эти мины. Во время разминирования погибают люди. Как указал Президент Ильхам Алиев, после войны более 150 граждан Азербайджана погибли, либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах. Армения отказывается передать нам полные карты минных полей. То небольшое количество карт, которые переданы Азербайджану, имеют точность около 25 процентов. В этом и заключается сложность работы, как военнослужащих ВС Азербайджана, так и российских миротворцев. Предоставление Арменией карт о минировании Карабаха крайне важно для стабилизации мира и безопасности в регионе.

-Господин посол, в этом году Казахстан отмечает 30-летие независимости, а Азербайджан отметил 30-летие восстановения государственной независимости. Также в следующем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Что бы Вам хотелось сказать в ознаменование этих крупных дат?

- 27 августа 1992 года между Казахстаном и Азербайджаном установлены дипломатические отношения. Первый шаг в их укреплении сделал президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев, посетивший Казахстан с официальным визитом, который в дальнейшем сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений между двумя братскими народами. За эти годы две республики не только сохранили дружбу, но и сумели укрепить казахстанско-азербайджанские отношения до уровня стратегического партнерства и союзничества. В этом процессе большую роль сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Пользуясь случаем также хочу поздравить братский Казахстан с 30-летием главного национального праздника, дня Независимости. Казахстан достиг значительных успехов в деле укрепления государственности, в социально-экономической и гуманитарной сферах, стал активным и авторитетным членом мирового сообщества. Мы радуемся каждым вашим успехам.

«Верю, что дружба, партнерство и союзничество между нашими странами, основанные на взаимном доверии и поддержке, будут развиваться и дальше благодаря совместным усилиям», – резюмировал Агалар Атамогланов.