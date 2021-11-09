ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района (версия 2)
БАКУ /Trend/ - 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу инженерную технику, прокладывающую дорогу к позициям Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии приняли незамедлительные адекватные ответные меры.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
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ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
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