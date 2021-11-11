Победа Азербайджана открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в регионе - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на заседании Совета глав МИД стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Стамбуле, сообщает Trend.