Союзнические отношения Азербайджана и Турции воодушевили многих в Центральной Азии - казахстанский политолог

БАКУ /Trend/ - Союзнические отношения Азербайджана и Турции воодушевили многих в Центральной Азии.

Об этом в пятницу Trend сказал казахстанский политолог, директор "Группы оценки рисков" Досым Сатпаев.

Он отметил, что VIII Саммит Тюркского совета знаменателен не только более расширенным составом за счет участия на нем Туркменистана, но также и расширенной повесткой дня, охватывающей глобальные и региональные вопросы.

По его словам, на повестке дня Саммита стоял вопрос определения концепции Тюркского совета до 2040 года, что очень важно с точки зрения определения стратегии дальнейшего развития.

"Сейчас мы, к сожалению, наблюдаем очень много тревожных моментов на глобальной сцене. Помимо старых вызовов, которые остаются с нами, появилось большое количество новых. Естественно, что в таких условиях тюркоязычные страны должны объединяться", - сказал он.

По словам Сатпаева, Турция является ближайшим партнером для Казахстана, а Азербайджан - братским государством на Южном Кавказе.

"В Казахстане внимательно следили за развитием событий во второй Карабахской войне и очень сильно радовались, когда Азербайджан смог возвратить оккупированные территории", - сказал Сатпаев.

По его словам, многие увидели, что партнерство между Азербайджаном и Турцией - это партнерство не только на бумаге, оно приносит вполне конкретные результаты.

"Самая главная ценность в рамках Тюркского совета - это равноправные отношения стран-участниц. Сейчас необходимо подготовиться к региональным и глобальным вызовам", - сказал эксперт.

Коснувшись вопроса изменения климата, эксперт назвал не случайным тот факт, что Саммит прошел под лозунгом зеленых технологий.

"Все наши страны сильно уязвимы перед изменением климата. Уже звучали прогнозы, что к концу 21 века уровень воды в Каспии может значительно снизиться, что для нас будет экологической катастрофой, поэтому необходимо сотрудничество, только сообща можно эти проблемы минимизировать", - сказал Сатпаев.