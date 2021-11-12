Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII саммите Тюркского совета в Стамбуле

Политика 12 ноября 2021 16:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII саммите Тюркского совета в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - 12 ноября в Стамбуле начал работу VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала главы государств и правительств сделали совместное фото.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил саммит открытым.

Затем глава Турецкого государства вручил Президенту Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира.

Глава нашего государства выступил на мероприятии.

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