Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII саммите Тюркского совета в Стамбуле
БАКУ /Trend/ - 12 ноября в Стамбуле начал работу VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает Trend, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Сначала главы государств и правительств сделали совместное фото.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил саммит открытым.
Затем глава Турецкого государства вручил Президенту Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира.
Глава нашего государства выступил на мероприятии.
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