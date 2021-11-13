Президенту Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой вручена «Награда Шараф» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские фильмы были широко представлены на первом Международном кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" (Деде Горгуд), проведенном в Стамбуле с 8 по 12 ноября.

Как сообщает Trend, на церемонии награждения, проведенной в рамках фестиваля, президенту Бакинского медиа-центра Арзу Алиевой была вручена "Награда Шараф" за вклад в развитие тюркской культуры и искусства.

Награду вручил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Арзу ханым Алиева поблагодарила руководство фестиваля за эту высокую награду: "Передаю вам наилучшие пожелания из Азербайджана. То, что я удостоена этой высокой награды - большая честь для меня. Выражаю вам глубокую признательность за это. Фильм "Мы", представленный на фестивале, посвящен Победе в Карабахе.

Вручая нам награду "Коркут Ата", тюркский мир еще раз выражает поддержку Азербайджану. Да здравствует турецко-азербайджанское единство, Карабах - это Азербайджан".

В фестивале, организованном Министерством культуры и туризма Турции, наряду с нашей страной, приняли участие свыше 100 кинематографистов из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, в целом более 1000 гостей.

На мероприятии, на котором было широко представлено национальное кинопроизводство Азербайджана, обширной аудитории фестиваля были показаны фильмы "Наследие", "Последний" и "Мы" Бакинского медиа-центра, занимающего ведущую позицию в сфере производства аудиовизуальной продукции в нашей стране.

Одной из главных целей фестиваля, на котором были показаны свыше 40 фильмов, произведенных в тюркских государствах, является создание общего аудиовизуального пространства и внесение вклада в интеграцию тюркского мира в это пространство. Планируется превращение фестиваля "Коркут Ата" в будущем в главный кинофорум тюркского мира, создание в рамках этого процесса Союза кино тюркского мира, а также на основании предложений турецкой и азербайджанской сторон, проведение очередного Международного кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата" в различных городах тюркоязычных стран, в том числе в культурной столице Азербайджана - Шуше.

В рамках фестиваля подписано совместное заявление с участием министров Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В заявлении предусматриваются такие вопросы, как регулярное проведение в будущем вышеуказанными странами Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата", развитие сотрудничества в области кино среди вышеназванных тюркских государств, в том числе создание совместного фонда, оказывающего поддержку киноиндустрии, снятие совместных фильмов, реализация общих проектов, касающихся образования.

Выступивший на церемонии министр культуры Азербайджана Анар Керимов выразил признательность турецкому государству за проведение фестиваля.

Было отмечено, что этот фестиваль даст возможность для популяризации наших общих традиций, обычаев, культуры и многих других ценностей не только в тюркских государствах, но и во всем мире. Этим заявлением мы укрепим наше сотрудничество в сфере фильмов и сериалов и реализуем новые проекты.

Анар Керимов сообщил, что фестиваль, который будет организован в 2023 году, пройдет в культурной столице Азербайджана - Шуше.

На церемонии презентации были исполнены национальные танцы тюркских государств, показаны рекламные ролики фестиваля.

Выступивший на церемонии министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил радостную новость о том, что фестиваль в 2023 году будет проведен Азербайджаном в Шуше, а затем в других странах.

Затем были вручены другие награды.

А потом был представлен фильм "Мы".

На фестивале были вручены награды в номинациях документальный и художественный фильм. Премия "Лучший художественный фильм" была присуждена азербайджанской ленте. Фильм Хилала Байдарова "Среди разбросанных смертей" был признан "Лучшим художественным фильмом".