Уничтожены боевые средства вооруженных сил Армении - минобороны Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 15:03)

БАКУ /Trend/ - Уничтожены боевые средства вооруженных сил Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ответ на провокации, совершаемые армянской стороной, уничтожены противотанковая установка и миномет противника.

Ситуация на границе остается напряженной, в настоящее время боевые операции продолжаются.

Минобороны Азербайджана будет информировать общественность о ситуации на границе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)