Делегация МИД Германии провела встречу в парламенте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям Азербайджан-Германия Нурлан Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой уполномоченным германского МИД по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиасом Люттенбергом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Стороны на встрече обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие первый секретарь реферата «Южный Кавказ и Центральная Азия» МИД Германии Бенедикт Гёбель, германский посол в Азербайджане Вольфганг Маниг, советник посольства Андреас Холт и другие официальные лица.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)