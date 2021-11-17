Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Германии

БАКУ /Trend/ - 16 ноября состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и ФРГ, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Халаф Халафов, делегацию ФРГ - уполномоченный МИД по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Лютенберг.

В ходе консультаций было проанализировано текущее состояние связей между двумя странами, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Было отмечено наличие широких возможностей для развития двусторонних экономических связей. Также были обсуждены связи в сферах культуры, науки и образования, положительно оценена деятельность Германской службы академических обменов (DAAD) и Центра Гете в Баку.

Халафов подробно проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе после 44-дневной войны и подписания трехсторонних заявлений, масштабах разрушений на освобожденных территориях и проводимых там работах по восстановлению и созиданию.

Лютенберг выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан. Он отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией в рамках международных организаций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова)