Азербайджан ценит уравновешенную позицию Ватикана по конфликту с Арменией - посол

БАКУ/Trend/- Азербайджан с большим уважением относится к позиции Ватикана по урегулированию постконфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией и видит важную роль папского государства в этом процессе.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в среду посол Азербайджана во Франции и по совместительству в Ватикане Рахман Мустафаев.

"Тема постконфликтного урегулирования и азербайджано-армянских отношений поднимается во время азербайджано-ватиканских контактов. Мы отмечаем очень сбалансированную, взвешенную позицию Ватикана. Его руководство указывает на необходимость решения проблем через диалог и на основе уважения международного права, и такой подход совпадает с позицией Азербайджана. Мы с уважением и доверием относимся к Папе Римскому и Святому престолу и считаем Ватикан важным партнером", - сказал посол.

Он в связи с этим добавил, что в Азербайджане полагают, что Ватикан может сыграть важную роль в качестве посредника для восстановления доверия и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Позиция Ватикана в данном контексте уникальна, поскольку это государство близко армянам-христианам, но одновременно подчеркивает необходимость уважения норм международного права. Кроме того, Ватикан уделяет большое внимание гуманитарным вопросам урегулирования. Мы эту позицию очень ценим", - сказал посол.