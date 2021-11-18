Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе – Хулуси Акар
БАКУ /Trend/ - Турция придает большое значение стабильности в регионе Южного Кавказа и делает все возможное для обеспечения в нем мира и спокойствия.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии в Университете Эрджиес в Кайсери.
"Азербайджан за 44 дня освободил от армянской оккупации свои земли, Карабах, которые 30 лет находились под оккупацией. Турция все это время поддерживала Азербайджан в его справедливой борьбе и будет и далее поддерживать своих братьев в соответствии с концепцией "Одна нация - два государства", - отметил министр.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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