Иран доволен развитием двусторонних торговых отношений с Азербайджаном - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Иран доволен развитием двусторонних торговых отношений с Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По словам главы МИД Ирана, необходимо использовать экономический потенциал между двумя странами в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.

Абдоллахиан отметил, что восстановление освобожденных территорий Азербайджана может стать началом новой страницы в экономических отношениях между двумя странами. Он подчеркнул готовность иранских компаний принять участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана сказал, что с учетом успешных шагов, предпринятых обеими странами в области вакцинации, можно упростить передвижение граждан и возобновить полеты между двумя странами.

Иранский министр отметил неизменную позицию своей страны в контексте поддержки территориальной целостности стран и международных границ в регионе.