МИД Азербайджана выразил соболезнования Северной Македонии
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Северной Македонии.
Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Глубоко опечалены известием о гибели десятков человек, большинство из которых было туристами из Северной Македонии, в результате ДТП с участием автобуса на западе Болгарии. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Северной Македонии», - говорится в публикации.
Отметим, что в результате ДТП с участием автобуса в Болгарии погибли по меньшей мере 46 граждан Северной Македонии, включая 12 детей.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)
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