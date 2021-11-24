Азербайджан и Филиппины обсудили взаимное сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и новоназначенным послом Филиппин Марией Эленой Альгабре, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Министр высоко оценил политические отношения, существующие между Азербайджаном и Филиппинами, подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества в экономической, торговой, туристической и др. сферах между двумя странами.

Посол Филиппин высоко оценила двусторонние отношения в рамках международных организаций, отметила важность расширения отношений сотрудничества во многих сферах.

Также было отмечено успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и выдвинутые за этот период инициативы, а также то, что позиция Азербайджана как председателя Движения неприсоединения всегда нацелена на защиту и укрепление связей стран-участниц.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)