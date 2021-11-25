Сочинская встреча между лидерами Азербайджана и Армении - это продолжение подписанного в прошлом году акта о капитуляции

БАКУ /Trend/ - Сочинская встреча, которая будет проведена между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 26 ноября, - это продолжение подписанного в прошлом году акта о капитуляции, принуждение Армении поступать в соответствии с условиями, выдвигаемыми Азербайджаном, принятие реалий, сложившихся в результате победы азербайджанской армии.

Комментируя предстоящую встречу в Сочи, политический обозреватель Эльчин Мирзабейли сказал Trend, что все шаги, предпринимаемые Арменией, и кругами, которые не заинтересованы в обеспечении мира в регионе, потерпели крах в результате высокой боеспособности азербайджанской армии и дипломатии Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

"Шаги официального Еревана, служащие созданию нового противостояния в регионе, потерпели фиаско в результате решительной и принципиальной позиции азербайджанского лидера. Они были направлены против самой же Армении как во внутренней политике, так и в региональной плоскости", - подчеркнул Мирзабейли.

Он отметил, что все надежды Армении, которые она возлагала на изменение реалий, сложившихся после Второй Карабахской войны, рухнули, поэтому официальный Ереван вынужден пойти на переговоры на неизменных условиях Азербайджана и выполнить взятые на себя обязательства.

"Предстоящую встречу в Сочи можно расценивать как признание того, что провокации Армении в поствоенный период потерпели крах, и проигравшая страна в безвыходном положении", - сказал политический обозреватель.

Политолог Джейхун Ахмедли заявил, что заставить премьер-министра Армении Никола Пашиняна сесть за стол переговоров - это результат решительной и принципиальной политики Азербайджана.

По его словам, Пашинян вынужден был принять реалии, сложившиеся в регионе.

"Руководство Армении осознало, что угрожать Азербайджану военной риторикой не следует, наоборот, подобные провокации могут принести Армении больше вреда. Ведь у нее нет иного пути, кроме как пойти на переговоры. Азербайджан заставил Армению принять свои условия. Диктующей стороной на встрече является Азербайджан", - отметил политолог.

Ахмедли заявил, что ожиданий от встречи в Сочи много.

"Следует учесть, что 15 декабря в Брюсселе при посредничестве ЕС планируется проведение очередной встречи. Москва будет стараться, чтобы в Сочи были приняты важные решения и брюссельская встреча осталась в тени. В этом смысле не исключено, что будет достигнута договоренность по открытию коммуникаций и демаркации и делимитации границ. Напомню, что на встрече, проведенной 11 января, была создана специальная Рабочая группа на уровне замминистров для осуществления деятельности по восстановлению транспортных и экономических связей. За прошедший период в рамках этой группы были проведены встречи и обсуждения. И если проводится трехсторонняя встреча, то это значит, что Рабочая группа успешно выполнила свою работу по указанным направлениям", - сказал Джейхун Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)