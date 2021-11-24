Содержащиеся в лагере в Сирии 12 граждан Азербайджана репатриированы в страну - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 ноября 2021 года 12 граждан Азербайджана, содержащиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблусе, были репатриированы в страну.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, вышеупомянутые лица были возвращены в страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

Как отмечается, сначала были определены местонахождение и личности граждан Азербайджана, которых предусмтривалось репатриировать, затем обеспечен их переход на территорию Турцию.

«Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику" и 24 ноября указанные граждане были репатриированы в страну рейсом Анкара-Баку. Правительство Азербайджанской Республики намерено принять все необходимые меры для реабилитации и реинтеграции этих лиц»,- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что репатриация граждан была осуществлена на основе совместной и слаженной деятельности соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики.

«Особо следует отметить помощь, оказанную Турцией в ​​реализации этого процесса. Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан", - сказали в ведомстве.