О Дикой дивизии, атакующей дипломатии Азербайджана и внимании к собственной истории

БАКУ/Trend/ - Уже очевидно, что даже в случае подписания мирного договора с Арменией рецидивы Карабахского конфликта и его кульминации – 44-х дневной войны – могут, и наверняка еще будут иметь место.

Армяне еще долго будут считать себя обделенными и несправедливо обиженными, хотя сами должны были бы публично принести извинения перед азербайджанским народом за этнические чистки и учиненные зверства.

Нет сомнений, что такие организации как Армянская церковь и «Дашнакцутюн» будут продолжать, явно или тайно, подпитывать эти чувства в армянском народе, как это было в прошлом, и сегодня в Азербайджане, пожалуй, не найдется людей, думающих, что армяне, через десять или двадцать лет станут добрыми овечками.

Учитывая такую перспективу, официальному Баку необходимо продолжать повышать уровень и качество пропаганды и контрпропаганды, используя при этом любые возможности для цементирования своих позиций в регионе и в мире, и укрепления связей с другими народами, особенно соседними.

Одним из важнейших векторов этой деятельности являются народы Северного Кавказа – непосредственные географические соседи Азербайджана. Их моральная поддержка и солидарность в вопросе возможных будущих коллизий в армяно-азербайджанских отношениях были бы не лишними, учитывая еще и тот факт, что Северный Кавказ интенсивно продолжает заселяться армянами.

В этой связи есть один мощный информационный повод – реальное историческое событие, незаслуженно мало, на мой взгляд, освещенное в общественном и медийном пространстве Азербайджана.

Речь о событиях более чем вековой давности, Первой мировой войне и создании в составе российской императорской армии уникального воинского подразделения – Кавказской туземной конной дивизии, состоящей, по выражению командующего войсками Кавказского военного округа графа Воронцова-Дашкова, из «воинственных кавказских народов», и более известной, как Дикая дивизия.

Дивизия формировалась на добровольной основе, так как, согласно российскому законодательству того времени, мусульмане не подлежали призыву на военную службу. Это важный факт, говорящий о высоких моральных качествах кавказских народов.

Дивизия состояла из национальных полков практически всех мусульманских народов Кавказа: Дагестанского, Чеченского, Кабардинского, Ингушского, Черкесского и Татарского (азербайджанского - азербайджанцев в царской России именовали кавказскими татарами). Кроме того, в ее рядах воевали офицеры-представители христианских народов Кавказа – грузины и осетины.

Несмотря на многонациональный состав, и независимо от вероисповедания и субординации, воины дивизии продемонстрировали в многочисленных боях высшие образцы сплоченности и взаимовыручки.

Из множества источников (высказываний и оценок очевидцев тех событий, прессы) становится ясным, что «Дикие» занимали особое место среди подразделений императорской армии, в первую очередь, благодаря своей невероятной храбрости.

Петроградская пресса писала: «Дела Кавказской дивизии у всех на устах. Дивизия работает в беспрерывных боях и стычках, начиная с января [1915 года], и каждое ее выступление в целом или отдельных полков – это сплошной героический подвиг, проявление высшего мужества».

Тема Дикой дивизии действительно уникальна в своем роде. «Дикие» бросались в атаку с саблями на немецкие и австрийские пулеметы, и, к ужасу последних, выигрывали бой. Ингуши, ни на секунду не останавливаясь, бросались под огонь, чтобы вытащить с поля боя раненых дагестанцев (они воевали в одной бригаде), офицеры дивизии обедали вместе с солдатами, а все мусульмане снимали папахи, если за общим столом было больше христиан, и наоборот. Где можно было тогда такое увидеть?

Однако, как выяснилось из общения со знакомыми учеными-историками из Грозненского Университета, никто в Чеченской Республике, за исключением нескольких специалистов, не осведомлен об участии азербайджанцев в составе Дикой дивизии, несмотря даже на то, что Чеченский и Татарский полки структурно составляли единую бригаду, и действовали в тесном взаимодействии на всем протяжении войны.

Многие чеченцы знают о деятельности своего национального полка, но никто не слышал, что их прадеды бросались в атаку вместе с всадниками-азербайджанцами, и подобная неосведомленность друг о друге, надо полагать, имеет место и в остальных северокавказских республиках.

Следует ли Азербайджану что-то предпринять? Если руководствоваться концепцией атакующей дипломатии, к которой призвал некоторое время назад Президент Ильхам Алиев, то да, следует, а именно:

установить монумент воинам Татарского полка, к примеру, в городе Гянджа (полк формировался там);

провести международную научную конференцию с широким участием ученых и общественных деятелей северокавказских республик, Москвы, Санкт-Петербурга. Думаю, что немцы и австрийцы, против которых «Дикие» тогда воевали, также захотят принять в ней участие.

Таким образом, сквозь призму боевого братства в составе Дикой дивизии мы могли бы всколыхнуть общественное мнение в северокавказских республиках, напомнив об исторических и духовных связях наших народов. Солидарность с Азербайджаном стала бы существенным психологическим фактором в вопросе отношения этих республик к претензиям и реваншизму Армении.

Кроме того, монумент Татарскому полку напомнил бы о самоотверженности азербайджанцев, которые в тяжелое для России время встали на ее защиту.

Однако, помимо внешнего периметра, мы должны укреплять и свой внутренний стержень.

Ценность такой инициативы заключается не только и не столько в том, чтобы кому-то что-то напомнить или вызвать чувство солидарности с Азербайджаном.

Увековечивание памяти воинов Татарского полка это, в первую очередь, акт уважения и внимания к собственной истории.

Вот одна из оценок боевой деятельности Татарского полка:

Командир полка подполковник Половцев, расценивая свое награждение в 1915 году высшей наградой империи – Георгиевским крестом – в телеграмме Елизаветпольскому губернатору Г. Ковалеву писал:

«…полк первым из Туземной дивизии заслужил своему командиру Георгиевский крест. Гордясь высокой наградой, считаю ее исключительно лестной оценкой высоких воинских качеств и беззаветной отваги татарских всадников. Прошу вас принять выражение моего глубочайшего восхищения перед беспримерной доблестью мусульманских воинов Елизаветпольской губернии».

За время войны офицеры и всадники Татарского полка были удостоены многочисленных боевых наград.

Татарский полк был единственной национальной воинской частью азербайджанцев в годы 1-ой мировой войны, а позднее стал первым и самым боеспособным подразделением национальной Армии Азербайджана.

В большинстве республик Северного Кавказа установлены памятники своим национальным полкам.

Установка в Азербайджане памятника Татарскому полку – это сохранение исторической памяти о доблести и высоких моральных качествах наших соотечественников, и никак не может рассматриваться как ущемление суверенитета независимого Азербайджана.

(Автор: Азер Ахмедбейли)