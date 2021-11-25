Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 4)

(первая версия в 10:38)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В заседании приняли участие сотрудники представительств Президента Азербайджана в Шуше и в освобожденной части Агдама, министерств экологии и природных ресурсов, экономики, энергетики, сельского хозяйства, Государственного агентства по туризму, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" и других госструктур.

Члены рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах для оценки экологической ситуации, в том числе с целью контроля над загрязнением трансграничных рек.

Также они были проинформированы о проделанных работах по составлению топографических карт для экономического проектирования на освобожденных территориях, о предложении использовать в процессе восстановительных работ местные ресурсы строительных материалов.

Кроме того, члены рабочей группы были проинформированы о "Программе восстановления лесного фонда на 2022-2026 годы", предусматривающей восстановление лесного фонда на освобожденных территориях.

Также им было сообщено о том, что в связи с восстановлением лесного фонда на освобожденных территориях в рамках сотрудничества с министерством сельского и лесного хозяйства Турции стартовали работы по созданию "Парка дружбы" и питомников с закрытой корневой системой площадью по 20 гектаров каждый.

Кроме того, представители министерства энергетики на заседании предоставили информацию о концепции "Зона "зеленой энергии" на освобожденных территориях".

Концепция включает в себя пути максимального использования потенциала ВИЭ, возможные сценарии энергоснабжения, а также варианты использования солнечных панелей, солнечных коллекторов и других эффективных энергетических и "зеленых" технологий.

Также была предоставлена информация по освещению улиц, использованию "зеленых" технологий в энергоснабжении общественных зданий.

На заседании члены рабочей группы также были проинформированы о планировании в сфере управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях.

Рабочая группа по экологическим вопросам действует в тесной координации и обменивается информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

Отметим, что Координационный штаб, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)