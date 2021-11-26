Владимир Путин: За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией увеличился на 11%

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все пандемийные вопросы, ограничения в экономике, связанные с этим, за девять месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией увеличился на 11 процентов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.