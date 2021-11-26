В Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
БАКУ/Trend/ - 26 ноября в Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин и женщин
В Сочи началась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре (ВИДЕО)
Латыши "порвали струны" виолончелей в Баку - мировые хиты с классикой и драйвом поп-рок-шоу (ФОТО/ВИДЕО)
Россия надеется, что на встрече в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном – Руденко
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Американская гимнастка рассказала о продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп в Баку
На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия – украинская гимнастка
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО)
Специалист Минздрава Ильгар Тахироглу: COVID-19 способен усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание
В Баку стартовал второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)