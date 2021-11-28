Президент Ильхам Алиев: В 2022 году на строительство новых городов и сел на освобожденных территориях будет выделено не менее 1,3 миллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на строительство новых городов и сел на освобожденных территориях будет выделено не менее 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).