Вертолет разбился при посадке в учебном центре "Гараэйбат" - Государственная пограничная служба Азербайджана

БАКУ /Trend / - Вертолет Государственной пограничной службы разбился при посадке в учебном центре "Гараэйбат".

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой.

Напомним, что сегодня около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения есть погибшие и раненые.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)