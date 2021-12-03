В Азербайджане подписан очередной меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и ЮНИСЕФ (ФОТО)

БАКУ /Trend / - 3 декабря в Азербайджане между Фондом Гейдара Алиева и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был подписан очередной меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу Trend.

До конца 2025 года меморандум предусматривает реализацию в Азербайджане различных проектов в сфере развития детей в раннем возрасте, инклюзивного образования, развития подростков и молодежи.

На встрече с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане Алексом Хайкенсом исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов рассказал о проектах Фонда в сфере образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы, а также интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество. Он отметил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева в зарубежных странах будут организованы концертные выступления танцевальной группы, состоящей из детей-инвалидов.

Также была отмечена важность деятельности Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по защите прав детей, которые лишены родительской опеки и нуждаются в особой заботе, в социальной, медицинской и других сферах.

Хайкенс отметил сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева по реализуемому проекту "Развитие в раннем детстве (EUDI)", а также мероприятия в сфере окружающей среды и изменения климата, источников зеленой энергии, возобновляемых источников энергии.

На встрече также были обсуждены проекты, которые будут реализованы совместно с Фондом в сфере инклюзивного образования, поддержки и реабилитации инвалидов.

Напомним, что первый меморандум о взаимопонимании между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом Гейдара Алиева был подписан в 2019 году.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)