Джейхун Байрамов встретился с послом Германии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку посла Германии Вольфганга Манига, сообщает в четверг Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Посол Вольфганг Маниг, отметив формирование в Германии нового правительства и избрание канцлера, подчеркнул важность укрепления отношений с Азербайджаном. Было отмечено стратегическое значение отношений в энергетической области между двумя странами. Рассказав о целях Германии по переходу на альтернативную энергию, Вольфганг Маниг отметил, что природный газ выступает в качестве переходной энергии. Посол проинформировал о предстоящем в 2022 году мероприятии "Берлинский диалог по энергетическому переходу".

Джейхун Байрамов поздравил посла в связи с избранием нового канцлера Германии и формированием нового правительства. Он выразил надежду, что друженственные отношения и сотрудничество между двумя странами продолжатся и с новым правительством. Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером в сфере энергетики Европы, в том числе Германии, министр сказал, что вопросы "зеленой" энергетики и климата являются основными на повестке дня. Министр довел до внимания, что территория освобожденного Карабаха объявлена главой азербайджанского государства "Зоной зеленой энергетики".

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал посла Германии о последней ситуации в регионе, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией. Было отмечено, что Армения до сих пор не отреагировала на эти шаги и продолжает провокации, подрывая процесс обеспечения мира в регионе.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе на постконфликтном этапе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)